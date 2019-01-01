بيريز يقترح على زيدان التعاقد مع كانتي

بعد تعقد صفقة بول بوجبا بسبب مطالب مانشستر يونايتد

يواصل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بحثه عن لاعب وسط جديد لتدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

زيدان وضع بول بوجبا كهدف رئيسي له الصيف الماضي، ولكن مانشستر يونايتد أصر على تلقي 188 مليون يورو مقابل بيعه.

تقارير صحفية إسبانية، أكدت اقتراح فلورينتينو بيريز رئيس ريال على زيدان التعاقد مع نجولو كانتي.

وأشارت أن اللاعب حذر ناديه تشيلسي قبل بداية الموسم الحالي، وهدد بالرحيل في حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وهو الأمر الذي يسعى زيدان لاستغلاله وإغراء اللاعب بالقدم لريال مدريد، باعتباره أقل تكلفة من بوجبا ولن يزيد سعره عن 120 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يسفر قدوم كانتي، عن رحيل أحد نجوم خط الوسط في ريال، وعلى الأرجح سيكون أي من لوكا مودريتش أو توني كروس.