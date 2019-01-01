رئيس ريال مدريد: لا نريد التعاقد مع نيمار أو مبابي

الرئيس يتحدث بصراحة عن أحد أهم الأهداف في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن ناديه لا يستهدف التعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار نجمي باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وينوي ريال مدريد إحداث ثورة في صفوفه هذا الصيف، بعد الفشل المدوي في الموسم الماضي بخسارة الليجا لصالح برشلونة والخروج من كأس ملك إسبانيا والأهم فقدان لقب دوري أبطال أوروبا بخسارة صادمة أمام أياكس أمستردام في مدريد.

وتربط الصحافة النادي الإسباني بالعديد من الأسماء تلك الأيام، وأبرزها ثنائي النادي الفرنسي، خاصة بعدما قال مبابي أنه قد يطمح لتجربة ومشروع جديد الموسم القادم.

لكن بيريز أخرج الريال من دائرة المهتمين باللاعبين، إذ قال "لم أتحدث مع زيدان عن مبابي أو نيمار، ولم أفعل مع أي شخص آخر كذلك".

بيريز: نحاول التعاقد مع هازارد منذ سنوات، آمل أن يأتي

"نحن لم نتحدث مع مبابي ولن نفعل. قلت العام الماضي أننا لا نريد التعاقد معهما، ولم يتغير الوضع هذ العام. إن أردنا التعاقد مع لاعب ما، سنتحدث مع ناديه".

من جانبه، سُئل المدرب زين الدين زيدان عن مستقبل النجم الفرنسي، فأجاب "هو على ما يُرام تمامًا في المكان المتواجد به (باريس سان جيرمان)".

يُذكر أن بيريز كان له موقف مغاير مع الأخبار التي تتحدث عن انضمام إيدين هازارد، إذ أكد رغبة النادي الإسباني في ضمه لكن دون الجزم بحسم الصفقة مع تشيلسي.