صفقة بوجبا تُثير حالة من التوتر في ريال مدريد

ربما تهدد مسيرة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

يشعر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بحالة شديدة من الغضب، بسبب موقف النادي من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

زيدان يريد التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل تدعيم هذا المركز بفريقه قبل الموسم الجديد.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أكدت توتر العلاقة بين فلورينتينو بيريز ريال ريال مدريد وزيدان مدرب الفريق بسبب تلك الصفقة.

ويرجع ذلك لشعور الفرنسي بعدم بذل النادي الجهد الكافي من أجل التعاقد مع مواطنه هذا الصيف، خاصة بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بانجلترا، وصعوبة إقناع مانشستر بالبيع الآن.

مدرب ريال يعتبر بوجبا هو اللاعب المناسب لقيادة فريقه في المستقبل، لاستبدال لوكا مودريتش الذي تقدم كثيراً في العمر.

ويؤمن زيدان بقدرة بوجبا الكبيرة على اللعب المباشر بصناعة وتسجيل الأهداف، بالإضافة لقدراته البدنية التي أظهرها مع مانشستر ومنتخب فرنسا.

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ورغم الصفقات البارزة التي أبرمها النادي الإسباني مؤخراً، وعلى رأسها إدين هازارد، والدخول بقوة للتعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، إلا أن زيدان يعتبر بوجبا هو الحلقة الناقصة بفريقه.

مستوى ريال الضعيف في الفترة التحضيرية، كشف العديد من العيوب بالفريق، وبالتحديد في خط الوسط والدفاع، مما يثير العديد من التساؤلات.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق السوق الإسباني، نشاطاً لريال سواء بالبيع أو الشراء، طمحاً لتفادي رحيل صادم للفرنسي ببداية الموسم.