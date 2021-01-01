ريال مدريد وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو

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84' بطاقة صفراء للاعب أوسكار بلانو بعد تدخل قوي على كاسيميرو

77' عرضية رائعة من ميندي ولكن الكرة تمرررررر من أمام أريباس الذي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد

75' عرقلة من ناتشو لمهاجم بلد الوليد ولكن حكم المباراة لا يحتسب شئ، برغم مطالبة اللاعب بركلة جزاء

73' عرضية من الجهة اليسرى لبلد الوليد ولكن كورتوا يمسك الكرة بسهولة

64' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد يحرز الهدف الأول، ضربة حرة غير مباشرة يرفعها كروس ويرتقي لها كاسيميرو ويلعبها برأسه في المرمى

61' أووووه عرضية خطيرة من أوريانا ولكن ناتشو يتألق ويشتت الكرة قبل أن تصل إلى كيكي بيريز

54' أووووووووووووووووووووه أوريانا يهدر فرصة الهدف الأول لبلد الوليد، ميندي يشتت الكرة بشكل غريب كمن يلعب كرة عرضية لبلد الوليد وأوريانا يسددها بقوة ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها

53' فرصة لماريانو ولكن مهاجم ريال مدريد يتباطئ في تسديد الكرة قبل أن ينقض عليه مدافع بلد الوليد فيرنانديز ويقطع الكرة

52' محاولة أخرى من فاسكيز الذي لعب كرة عرضية ولكنها تطول على فينسيوس

50' تسديدة قوية من فاسكيز على يسار المرمى ولكن ماسيب يتألق ويمسك بالكرة

48' ريال مدريد يرد بتسديدة على مرمى بلد الوليد من قِبل البرازيلي جونيور ولكن الكرة تصل بسهولة أيضًا إلى ماسيب

47' تسديدة من جوارديولا مهاجم بلد الوليد ولكنها سهلة في أيدي كورتوا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' عرضية أخرى من الجهة اليمنى عن طريق فاسكيز ولكنها تصل سهلة إلى ماسيب

37' ريال مدريد يواصل الاعتماد على الكرات العرضية من الجهة اليمنى، ولكن دفاع بلد الوليد متألق

34' لازال ريال مدريد يبحث عن الهدف الأول! الفرصة الأخطر له في المباراة كانت الهدف الذي سجله ماريانو وتم احتسابه تسلل

29' تمريرة رائعة من مودريتش إلى ماريانو الذي يسجل ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل

28' عرضية من مودريتش ولكن ماسيب يمسك الكرة بسهولة

26' بلد الوليد يضغط على ريال مدريد ولكن الدفاع يقظ حتى الآن

18' نسق المباراة يهدأ قليلًا بدون أي فرص حقيقية



11' تسديدة من أسينسيو ولكن الكرة عالية عن مرمى ماسيب

10' عرقلة لأحد لاعبي بلد الوليد من قِبل كاسيميرو ومطالبات بركلة جزاء، ولكن حكم المباراة لا يحتسب شيئًا

7' ضغط بلد الوليد يتواصل بقوة وتسديدة اخررررررى ولكن كورتوا يتألق مجددًا

6' أوووووووووووووووووه كورتوا يتألق وينقذ ريال مدريد على مرتين، بلد الوليد كان قريبًا من مباغتة الملكي بالهدف الأول

4' ضربة حرة غير مباشرة لريال مدريد، يشتتها دفاع بلد الوليد وتصل إلى كروس الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عالية جدًا

2' سيطرة واستحواذ على الكرة من ريال مدريد

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - ماريانو - ماركو أسينسيو

تشكيل بلد الوليد:

يبدأ المدرب سيرجيو سوريانو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

ماسيب

بيريز - فيرنانديز - برونو - ناتشو

ميسا - ألكاراز

يانكو - بيريز - أوريانا

جوارديولا

يبحث بلد الوليد عن الفوز الأول له منذ 2 يناير الماضي، ويسعى لاستغلال تأثر خصمه بكثرة الغيابات من أجل تحقيق انتصار مهم في صراع البقاء في الدوري.

يسعى ريال مدريد لاستغلال الفرصة الذهبية بتعثر أتلتيكو مدريد وسقوطه أمام ليفانتي من أجل تقليص فارق النقاط إلى ست فقط، ولكن المهمة لن تكون سهلة مع كثرة الإصابات التي تعرض لها الملكي وكان أخرها هو بنزيما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب خوسيه زوريلا.