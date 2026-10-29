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Jonathan van Haaster
ترجمه

بعد تصرفه العدواني تجاه نجم ريال مدريد .. برشلوني مهدد بغرامة تصل لـ60 ألف يورو

ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
إدواردو كامافينجا

أفادت صحيفة «ماركا» وغيرها من وسائل الإعلام أن الشرطة الكتالونية «موسوس ديسكوادرا»، حددت هوية مشجع برشلونة الذي حاول مهاجمة إدواردو كامافينجا ولاعبين آخرين من ريال مدريد باستخدام عصا علم. وقد قدمت «موسوس ديسكوادرا» شكوى رسمية ضد هذا الرجل، الذي يواجه غرامة تصل إلى 60 ألف يورو. كما فتحت رابطة الدوري الإسباني (LaLiga) تحقيقًا في القضية.

في مباراة «الكلاسيكو» التي أقيمت يوم الأحد الماضي، تقدم ريال مدريد بنتيجة 1-2 في الدقيقة 87 على ملعب «كامب نو». وكان كامافينجا وراء الهدف الحاسم الذي سجله كيليان مبابي بفضل تمريرته الرائعة، ولذلك كان سعيدًا للغاية بهذا الهدف.

أثناء الاحتفال، توجه كامافينجا وزملاؤه نحو الحاجز الخلفي للمرمى. وكان خلفهم مباشرةً أفراد الأمن والمصورون، وعلى بعد بضعة أمتار منهم جلس أقرب مشجعي برشلونة. حاول أحدهم ضرب لاعبي ريال مدريد بعصا علمه ونجح في ذلك.

أصيب كامافينجا (بجرح طفيف)، فوضع أوريليان تشواميني يده على وجه كامافينجا لحماية وجه مواطنه. كما لاحظ دينزل دومفريس ما حدث وحاول تهدئة الأوضاع.

وكتبت صحيفة «ماركا»: «تم إعداد تقرير الشرطة استنادًا إلى قانون الرياضة. إذا اعتُبرت المخالفة "خطيرة"، فقد تتراوح الغرامة بين 3000 و60000 يورو. ومن المرجح أن يُصنف الحادث على هذا النحو، نظرًا لعدم وقوع أي أضرار. وإذا اعتُبرت المخالفة "شديدة الخطورة"، فقد تتراوح الغرامة بين 60,001 و650,000 يورو». ولا يبدو أن الرجل سيواجه غرامة من هذه الفئة، على الرغم من أن تصرفه قد يكلفه 60,000 يورو.

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كما يمكن أن يُفرض عليه حظر على زيارة المرافق الرياضية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، إذا تم تصنيف قضيته فعليًّا على أنها «خطيرة». أما في حالة تصنيفها على أنها «شديدة الخطورة»، فستكون المدة من سنتين إلى خمس سنوات.

وإلى جانب شرطة «موسوس ديسكوادرا»، تناولت رابطة «لا ليجا» (LaLiga) الحادثة أيضًا. فقد أحال منظم الدوري الواقعة إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF).

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