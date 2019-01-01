فالفيردي يستقر على حارس برشلونة في السوبر الإسباني

نيتو أم تيرشتجين في السوبر الإسباني؟

استقر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، على الحارس الأساسي للنادي الكتالوني في بطولة السوبر الإسباني المقامة في المملكة العربية السعودية.

برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي يوم 8 يناير المقبل وفي حال الانتصار يواجه الفائز من فالنسيا وريال مدريد يوم 12 يناير في مدينة جدة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ فالفيردي استقر على استخدام نيتو في مركز حراسة المرمى في بطولة السوبر الإسباني ولن يشرك مارك أندريه تيرشتيجن حتى لو وصل برشلونة إلى المباراة النهائية.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 55 عامًا يود تعويض نيتو عن عدم المشاركة حتى الآن سوى في مباراة إنتر بدوري أبطال أوروبا وتغيير نظام بطولة كأس الملك، إذ لن يتمكن النادي الكتالوني من المشاركة سوى بداية من ربع النهائي في مباراة واحدة وبعده يكون نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وكان فالفيردي قد أشاد بالمستوى الذي ظهر به نيتو في لقاء إنتر كما عبّر عن سعادته بما أظهر حارس فالنسيا السابق في التدريبات.

نيتو انضم إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا في الصيف المقبل ليعوض رحيل ياسبر سيليسين إلى الخفافيش.