سيميدو يتعرض للسرقة قبل الكلاسيكو

حادثة أصبحت مكررة بشكل كبير في الكرة الإسبانية

تعرض نيلسون سيميدو مدافع نادي برشلونة الإسباني، لحادث سرقة، ظهر اليوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من انطلاق الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

سيميدو يتواجد حالياً بأحد الفنادق ببرشلونة، استعداداً للقمة المرتقبة ضد ريال، في المواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر لليجا، سبب الأحداث السياسية في إقليم كتالونيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بعض اللصوص قاموا بالاعتداء على منزل سيميدو لمحاولة سرقته، ليتم اللجوء سريعاً لقوات الشرطة للتدخل.

وجاءت الأضرار الواقعة على منزل المدافع البرتغالي قوياً وفقاً لما أكدته الصحيفة، حيث استغل اللصوص تواجده مع فريقه لخوض المباراة.

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وتأتي هذه الحادثة استمراراً للعديد من المواقف المشابهة لبعض نجوم الكرة الإسبانية، أبرزهم ألفارو موراتا، زين الدين زيدان، إيسكو وكذلك كريم بنزيما.

يذكر أن برشلونة يدخل اللقاء في المركز الأول بجدول الليجا بـ35 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال صاحب المركز الثاني، بينما يأتي إشبيليه في المركز الثالث بـ31 نقطة.