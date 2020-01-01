راحة و 5 تغييرات.. هل تغيرت الكرة الإسبانية بعد إجراءات كورونا؟

أهم الأرقام الخاصة بتأثير القرارات المؤقتة على الدوري الإسباني

شهدت كرة القدم بعض التغييرات بعد عودة النشاط من جديد، والذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها وقت الراحة وزيادة عدد التبديلات خلال كل مباراة.

خمسة تغييرات وتوقف للراحة مرتين في الدقيقتين 30 و75، وذلك لتفادي حالة الإرهاق التي يتعرض لها اللاعبين بسبب ضغط المباريات، ضمن بعض الإجراءات الأخرى بعد العودة الاستثنائية للنشاط بداية من يونيو الماضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قامت باستعراض تأثير هذه التغييرات على البطولة المحلية هذا الموسم..

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التغييرات

أغلب الهيئات الفنية في الدوري الإسباني أشادت بهذه الخاصية، نظراً للضغط الكبير بخوض 11 مباراة خلال 39 يوماً، وهو الأمر الذي يحتاج لطاقة بدنية كبيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

التغييرات وصلت لمعدل 88.9 تغييراً من إجمالي 100 تم توفيرهم للمدربين في البطولة، حيث جاء ليفانتي الأكثر استفادة بـ4.9 تغييرات في كل مباراة مقابل 4 لريال مدريد بطل المسابقة مع المدرب زين الدين زيدان.

البدلاء سجلوا 48 هدفاً في البطولة مع 6 أهداف فقط لأصحاب التبديلين الرابع والخامس، بنسبة 12.5% من ناحية الاستفادة بالتغييرات الإضافية.

وأما بالنسبة للتمريرات الحاسمة لصناعة الأهداف، وصل عددها إلى 27 تمريرة، 4 فقط لأصحاب التغييرين الرابع والخامس.

الاستراحة

الإجراءات الجديدة تضمنت وجود فترتين للراحة في كل مباراة بالدقيقتين 30 و75، ولكن الاقتراح تعرض لانتقادات عديدة بسبب كسر إيقاع المباريات.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها "ماركا"، فقد تم تسجيل 35 هدفاً من إجمالي 257 بين الدقيقة 31 و45 من الشوط الأول، و 66 هدفاً بين الدقيقة 75 و90.

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وعندما يتم ترجمة ذلك إلى نسب مئوية، سنجد ارتفاع نسبة التهديف إلى 14% في الفترة الأولى، و 26% للفترة الثانية بمجموع 40% للفترتين.

وأشارت الصحيفة في نهاية تقريرها، إلى أن المعطيات الحالية، تؤكد عدم وجود تغييرات واضحة ومؤثرة لهذه الإجراءات الجديدة والمؤقتة بسبب انتشار الوباء.