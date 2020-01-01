رسمياً.. تأجيل الدوري الإسباني بسبب كورونا

الليجا أحدث المتضررين من الفيروس الجديد

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى، نظراً للانتشار الواسع لفيروس كورونا على مستوى أوروبا.

وجاء هذا القرار قبل الاجتماع المقرر له اليوم، بين رؤساء الأندية الإسبانية والاتحاد المحلي ورابطة اللاعبين في لاس روزاس لمناقشة الوضع الحالي.

ويأتي التأجيل للجولتين القادمتين من الليجا، على أن يتم النظر بعدها للموقف، بناء على تطورات الحد من تفشي الفيروس في إسبانيا، بعد ظهور أول حالة إيجابية بفريق كرة السلة بريال مدريد.

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وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي:"نظراً للظروف الحالي وما حدث في ريال مدريد، وإمكانية ظهور عينات إيجابية بباقي الأندية لفيروس كورونا، قررنا تأجيل الجولتين التاليين من الدوري".

Official statement.



LaLiga confirms suspension of the competition for Matchdays 28 and 29.



📝 https://t.co/8PugprnNoP pic.twitter.com/lkAlD64WUA — LaLiga English (@LaLigaEN) March 12, 2020

وأضاف:"القرار جاء بعد تواصل مع مختلف أندية البطولة، حرصاً على سلامة العامة، وسنقوم بإعادة تقييم الموقف بعد انتهاء الحجر الصحي الصادر على الأندية".

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ووفقاً لتقارير صحفية فإن القرار جاء بتأييد واسع من الأندية، مع اعتراض خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، الذي كان يفضل خوض المباريات بدون جماهير.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا بـ58 نقطة، مقابل 56 لصالح ريال مدريد في المركز الثاني و47 لإشبيليه صاحب المركز الثالث.