الدوري الإسباني

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة، وهل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني؟

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Gerard Pique Barcelona Real Madrid 2020
Getty Images
في هذا التقرير نستعرض سويًا المباريات المتبقية لفريقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكيف سيؤثر فارق الأهداف على تحديد البطل؟

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة بعد تعادل الأخير في ملعب رامون سانشيز بيزخوان سلبيًا مع مضيفه إشبيلية، ما يمنح الفرصة للنادي الملكي في التساوي معه بالنقاط حال الانتصار على ريال سوسييداد يوم الأحد المقبل.

وكان برشلونة هو متصدر ترتيب الدوري الإسباني قبل توقفه بسبب فيروس كورونا بفارق نقطتين، وقد حافظت كتيبة كيكي سيتيين على الأفضلية بعد الفوز في أول مباراتين بعد العودة أمام مايوركا وليجانيس على الترتيب، لكن التعثر أمام إشبيلية منح قبلة الحياة مجددًا لكتيبة زين الدين زيدان.

ريال مدريد انتصر على إيبار ثم فالنسيا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويستعد لمواجهة ريال سوسييداد يوم الأحد في ملعب أنويتا، مباراة سهلة نظريًا، فزملاء مارتن أوديجارد تعثروا في المباراتين الأخيرتين بالتعادل أمام أوساسونا والخسارة على يد ألافيس.

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    حال فوز الميرينجي على مضيفه فإن رصيده سيرتفع إلى النقطة 65، وهو نفس رصيد برشلونة من النقاط، ليبقى السؤال، كيف سيُحسم لقب الدوري الإسباني حال استمرار هذا التساوي لنهاية البطولة؟ والأهم، ما هي المباريات المتبقية لكلا الفريقين؟، في هذا التقرير نستعرض ذلك سويًا.

    ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني؟

    يتبقى لريال مدريد خوض 9 مباريات نعتها زيدان من قبل بـ"النهائيات" التي لا تقبل التعثر، فبعد الخروج من مباراة سوسييداد سيستضيف الملكي مايوركا ثم يخرج للنادي الكتالوني الآخر إسبانيول ثم يُلاقي خيتافي ويتجه إلى إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بلباو.

    يلتقي بعد ذلك النادي العاصمي مع ألافيس ثم غرناطة، على أن تكون المباراة قبل الأخيرة على ملعبه أمام فياريال، ويختتم الموسم خارج الديار بمواجهة ليجانيس.

    موعد المباريات المتبقية لريال مدريد حتى نهاية الموسم:

    المباراةالموعدالملعب
    ريال سوسييداد - ريال مدريدالأحد 21 يونيو 2020،
    29 شوال 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		أنويتا
    ريال مدريد - ريال مايوركاالأربعاء 24 يونيو 2020،
    3 ذو القعدة 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		ألفريدو دي ستيفانو
    إسبانيول - ريال مدريدالأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		كورنيلا ألبارت
    ريال مدريد - خيتافيالأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		ألفريدو دي ستيفانو
    أتلتيك بلباو - ريال مدريدالأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		سان سيباستيان
    ريال مدريد - ألافيسالأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		ألفريدو دي ستيفانو
    غرناطة - ريال مدريدالأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		نويفو لوس كارمينيس
    ريال مدريد - فياريالالأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		ألفريدو دي ستيفانو
    ليجانيس - ريال مدريدالأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		 دي بوتاركي

    ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني؟

    يتبقى لبرشلونة 8 مباريات أخرى، أولها أمام أتلتيك بلباو في كامب نو، ثم يرتحل لمواجهة سيلتا فيجو العنيد، ثم تأتي المباراة الأصعب أمام أتلتيكو مدريد وبعدها أمام فياريال.

    ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في كامب نو بعد مباراة الغواصات، ثم يلتقي البرسا مع بلد الوليد على أن تكون المباراة قبل الأخيرة على ملعبه أمام أوساسونا والختام أمام ألافيس خارج الديار.

    موعد المباريات المتبقية لبرشلونة حتى نهاية الموسم:

    المباراةالموعدالملعب
    أتلتيك بلباو - برشلونةالثلاثاء 23 يونيو 2020،
    2 ذو القعدة 1441،
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		سان سيباستيان
    سيلتا فيجو - برشلونةالأحد 28 يونيو 2020،
    7 ذو القعدة 1441    		بالايدوس
    برشلونة - أتلتيكو مدريدالأربعاء 1 يوليو 2020،
    10 ذو القعدة 1441    		واندا ميتروبوليتانو
    فياريال - برشلونةالأحد 5 يوليو 2020،
    14 ذو القعدة 1441    		لا سيراميكا
    برشلونة - إسبانيولالأربعاء 8 يوليو 2020،
    17 ذو القعدة 1441    		كامب نو
    بلد الوليد - برشلونةالأحد 12 يوليو 2020،
    21 ذو القعدة 1441    		نويفو خوسيه زوريلا
    برشلونة - أوساسوناالأربعاء 15 يوليو 2020،
    24 ذو القعدة 1441    		كامب نو
    ألافيس - برشلونةالأحد 19 يوليو 2020،
    28 ذو القعدة 1441    		مينديزوروتزا

    هل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة؟

    النبأ التعيس لجماهير البلوجرانا أن في حالة تساوي برشلونة مع ريال مدريد في النقاط فإن فارق الأهداف لن يحسم اللقب لصالح أحد القطبين، بل إن المواجهات المباشرة هي من ستحدد البطل.

    في هذه الحالة، سيكون ريال مدريد هو بطل مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 على إثر تفوقه في المواجهات المباشرة، إذ تعادل سلبيًا في كامب نو قبل أن يفوز في سانتياجو برنابيو بهدفين نظيفين.

    اللجوء إلى فارق الأهداف يحدث فقط في حال أن تساوى الفريقان في مواجهتهما المباشرتين، وهي الحالة التي لا تنطبق على هذا الموسم من عمر الليجا.

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