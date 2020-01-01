إنريكي : أثق في أسينسيو وإصابة فاتي لن تؤثر على مستقبله

تصريحات مدرب المنتخب الإسباني قبل المواجهة الودية ضد هولندا

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه لا يتظاهر بإرضاء الجميع في اختياراته للاعبين خلال فترة عمله كمدرب للفريق.

قائمة إنريكي للتوقف الدولي القادم شهدت حالة من الجدل، بتواجد كيبا حارس تشيلسي رغم مستواه المتواضع، وعودة ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد مرة أخرى، بدلًا من المصاب أنسو فاتي.

مدرب إسبانيا خرج في المؤتمر الصحفي للمواجهة الودية أمام هولندا، غدًا الأربعاء، للحديث عن العديد من الأمور التي تخص فريقه.

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وقال إنريكي:"أنا أتحدث فقط عن ما أراه من اللاعبين بغض النظر عن العمر أو أي شيء آخر، نعم هناك بعض الاستثناءات مثل كيبا الذي يمر بلحظة حساسة".

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وأضاف:"انا أحب أسينسيو، ثقتي فيه واضحة للجميع، واعتمدت عليه بنسبة 99% خلال فترة تدريبي للفريق، أحترم قرارات وآراء الآخرين، ولا أدعي أنني أحب الجميع".

تواجد ماركوس يورينتي وموراتا:"ماركوس يلعب بالفعل خلف المهاجم وهو أمر غير طبيعي، موراتا لا يأتي من أجل الأهداف فقط، أراه حاليًا أكثر قوة رغم اهتمام البعض بالسجل التهديفي بغض النظر عن أي شيء آخر".

وأما عن إصابة فاتي:"لا أعتقد أن سنه له علاقة بالإصابة، كرة القدم صعبة للغاية في أي عمر، ولا أعتقد أنها ستؤثر على مستقبله".

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يذكر أن إسبانيا تلعب غدًا ضد هولندا وديًا، قبل مواجهة سويسرا وألمانيا في 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.