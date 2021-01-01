سيلعب بمسكنات .. كومان يعتمد على بيكيه كأساسي في الكلاسيكو

أراوخو سيلعب بدلًا من مينجويزا

يستعد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، للظهور مع برشلونة خلال مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، مساء اليوم، السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

بيكيه تعرض لإصابة في ركبته خلال مواجهة الفريق الكتالوني أمام إشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وغاب عن الفريق منذ شهر مارس.

اللاعب عاد مؤخرًا للتدريبات، وأصبح جاهزًا لخوض اللقاء، لكنه سيستخدم بعض المسكنات من أجل اللعب دون الشعور بآلام.

وجاء ذلك وفقًا لما أكدته بعض التقارير الإسبانية، حيث يريد المدافع المخضرم مساعدة فريقه في المواجهة التي ستؤثر بشكل كبير على سباق الليجا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن المدرب رونالد كومان سيعتمد على بيكيه ضمن التشكيل الأساسي، وقرر اللعب بخطة 3\4\3.

ومن المقرر دخول رونالد أراوخو كمدافع على الناحية اليمنى بدلًا من مينجويزا، الذي عانى من سرعة كيليان مبابي في مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بسبب مخاوف كومان من تكرار نفس السيناريو أمام فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الأيسر، الذي يتمتع بعنصر السرعة أيضًا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول الدوري بـ65 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد، بينما يأتي ريال بالمركز الثالث بـ63 نقطة.