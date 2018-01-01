النتائج المباشرة
الانتقالات

ريال مدريد يزاحم بايرن ميونخ ويوفنتوس لضم رامسي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
من يضم النجم الويلزي مجاناً؟

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد دخل هو الآخر سباق التعاقد مع نجم أرسنال الويلزي آرون رامسي في الأيام الأخيرة.

وينتهي عقد رامسي بحلول نهاية الموسم الجاري وأعلن عدم تجديده، مما يعني انتقاله مجاناً في نهاية الموسم لأي فريق.

وقالت "توتوسبورت" إن ريال مدريد مهتم بضم النجم الويلزي وبدأ تحركاته في الأيام الماضية لبدأ المفاوضات رسمياً مع ممثلي اللاعب.

اختيارات المحررين

مودريتش: أريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد

محمود وادي على رأس قائمة فلسطين لكأس آسيا

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سيستخدم لاعبه جاريث بيل لإقناع مواطنه وصديقه رامسي من أجل تفضيل عرض النادي الملكي على البقية.

وكانت تقارير قد أشارت لتواجد وكيل اللاعب في إيطاليا بالأيام الأخيرة للتفاوض مع كلاً من يوفنتوس وإنتر، وسط أحاديث عن اتفاق وشيك مع بطل إيطاليا.

وتحدثت تقارير أخرى عن أن بايرن ميونخ هو الأقرب لحسم صفقة ضم صانع الألعاب الويلزي وأنه حتى قد يتحرك لإنهاء الصفقة في يناير.

كما أفصحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان هو الآخر يتابع الموقف، خصوصاً وأنه مدربه توماس توخيل يرى الويلزي قادر على تعويض رحيل أدريين رابيو.

ويلعب رامسي مع أرسنال منذ 2008 وقبلها مع كارديف سيتي لموسمين، كما حمل ألوان ويلز في 58 لقاء دولي.

الموضوع التالي:
بلهندة يقترب من العودة للدوري الفرنسي
الموضوع التالي:
دي يونج يوافق على عرض برشلونة وتعقيدات في صفقة رابيو
الموضوع التالي:
فهد المولد يرد على أنباء الإصابة بقطع في الرباط الصليبي
الموضوع التالي:
ريدناب: مانشستر صرف 200 مليوناً أكثر من ليفربول ولا يتصدر الدوري
الموضوع التالي:
رومينيجه: لا أحب كثرة التغييرات في بايرن ميونخ
إغلاق