"ريال مدريد أفضل بدونه" .. نجم برشلونة السابق يصدم فينيسيوس جونيور بعد الكلاسيكو!

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تغنى بـ"البديل الذهبي"..

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يرى جيرارد لوبيز، لاعب خط وسط برشلونة السابق، أن ريال مدريد يبدو فريقًا أقوى بكثير في غياب الجناح الموقوف فينيسيوس جونيور عن التشكيلة الأساسية. وأطلق المحلل الرياضي هذا التصريح الجريء بعد مشاهدة الفريق الملكي وهو يحقق انتصارًا حاسمًا في الكلاسيكو على غريمه التقليدي في ملعب كامب نو.

ريال مدريد يقهر غريمه

حسم ريال مدريد انتصارًا حيويًا بنتيجة 2-1 على حساب البارسا في النسخة الأحدث من الكلاسيكو. أقيمت المباراة التي شهدت تنافسًا شرسًا على ملعب كامب نو، حيث تمكن الزوار في النهاية من اقتناص النقاط الثلاث كاملة أمام أنظار الجماهير صاحبة الأرض المحبطة. ونجح الضيوف في تحقيق هذه النتيجة الرائعة رغم غياب نجم الهجوم فينيسيوس؛ حيث اضطر الجناح البرازيلي للغياب عن الموقعة المرتقبة بسبب إيقافه المحلي المستمر.

ومع ذلك، قدم لوبيز، لاعب خط وسط البلوجرانا السابق، وجهة نظر مفاجئة حول النتيجة؛ حيث أشار إلى أن غياب المهاجم الساحر صب بالكامل في مصلحة "اللوس بلانكوس" خلال تلك الليلة.

الريال أفضل بدون فينيسيوس

وفي حديثه لشبكة "موفيستار بلس ديبورتيس"، شارك لوبيز تقييمًا مثيرًا للجدل حول النهج التكتيكي الحالي لريال مدريد. فهو يعتقد بشدة أن الفريق يتمتع بتوازن أكبر بكثير عندما يتم إخراج فينيسيوس من المعادلة. ولم يتردد خريج أكاديمية برشلونة السابق في تفصيل تحليله التكتيكي.

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وصرح لوبيز بصراحة خلال تحليله عقب المباراة: "ريال مدريد أفضل بعد فقدان فينيسيوس.. هكذا هو الحال. الفريق أصبح أكثر توازنًا بكثير، وبدون فينيسيوس يركض هذا الفريق بشكل أكبر وبطريقة أفضل".

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ديوماندي يتألق

كما خصص لوبيز إشادة استثنائية للوافد الصيفي لريال مدريد، يان ديوماندي، حيث اختاره كأبرز لاعبي الفريق الضيف خلال الانتصار الصعب في الكلاسيكو.

وأعلن لوبيز: "بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في المباراة من جانب ريال مدريد". وقدم ديوماندي أداءً رائعًا في اللقاء، حيث شغل مركز الجناح الأيسر الذي تركه فينيسيوس شاغرًا. ومنذ بداية المباراة، أدت انطلاقته السريعة على الرواق الأيسر إلى تسجيل الهدف الأول الذي أحرزه كيليان مبابي قرب نهاية الشوط الأول.

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فينيسيوس يكتفي بالمشاهدة

وفي ظل استمرار عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، سيظل فينيسيوس مستبعدًا عندما يسافر النادي الملكي لمواجهة راسينج سانتاندير مطلع هذا الأسبوع. كما سيغيب الدولي البرازيلي عن صدام مدريد ضد فالنسيا في 7 نوفمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يشارك عندما يواجه فريقه نظيره أيك في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.