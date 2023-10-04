"ريال مدريد أجرى رافعات اقتصادية مثل برشلونة.. لكن الإعلام لم يتحدث عنها!"

أرقام ضخمة في عصور سابقة

تحدث خاومي روريس رئيس شركة "ميديا برو" للخدمات الإعلامية عن أوقات سابقة صعبة مر بها ريال مدريد دفعتهم لمساعدته اقتصاديًا على نفس طريقة الرافعات الاقتصادية لبرشلونة.

وأوضح خاومي روريس، رئيس شركة ميديا برو، يوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها لراديو كاتالونيا، أنه لا توجد روافع في نادي برشلونة فحسب، بل أيضًا في ريال مدريد.

لكنه قال إن ذلك لم يكن له أي تأثير في وسائل الإعلام في مدريد، وبالتحديد في عام 2000: "لقد قمنا أيضًا بإقراض فلورنتينو بيريز 6 مليارات بيزيتا (إسبانية) في عام 2000".

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وردًا على سؤال حول مشاركته في بعض رافعات نادي برشلونة لمساعدة النادي، قال رجل الأعمال: "من الواضح، في النادي الذي يوجد فيه لابورتا الآن، كما كان من قبل، كان هناك رؤساء آخرون تلقوا تعاوننا، لأن جزءًا من عملنا هو التعاون مع المؤسسات التي تتمتع بأكبر قدر من الاستقرار في كرة القدم".

ويواجه برشلونة خلال العامين الأخيرين ظروفًا اقتصادية صعبة اضطرته لبيع العديد من أصوله وممارسة سياسات مالية هدفها إدرار أرباح وقتية للنادي فيما يعرف باسم "الرافعات الاقتصادية".