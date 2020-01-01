وكيل حكيمي: يريد اللعب للنادي الأفضل في العالم

اهتمام كبير بالظهير المغربي المتألق

أكد أليخاندرو كامانيو وكيل أعمال المدافع المغربي أشرف حكيمي، أن هناك احتمالية كبير لاستمراره مع ريال مدريد وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حكيمي أعير لمدة موسمين من ريال إلى بوروسيا دورتموند في 2018، والآن على النادي الإسباني تقرير مصيره، سواء بالاحتفاظ باللاعب أو بيعه.

مهمة إيجاد العرض المناسب للدولي المغربي لن تكون صعبة، لوجود اهتمام كبير من تشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته، وكذلك دورتموند الذي تألق معه اللاعب بشكل لافت.

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وفي هذا الصدد قال كامانيو:"سيعود لريال مدريد بعد نهاية الموسم وبعدها سنرى ما سيحدث، يريد لعب الكثير من المباريات مثلما يفعل الآن، نحن لسنا في عجلة من أمرنا في الوقت الحالي".

وأضاف:"هناك محادثات مستمرة مع ريال، هم يتوقعون عودته لهم، ولا نريد تباعد وجهات النظر عنهم، سنحاول التوصل لاتفاق نهائي سواء باستمراره أو رحيله".

وتابع:"هدفه الرئيسي هو اللعب مع ريال مدريد يوماً ما، لأنه النادي الأفضل في العالم، لذلك علينا الانتظار لما ستسفر عنه الأيام القادمة".

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يذكر أن حكيمي أشار في تصريحات صحفية بشهر إبريل الماضي، حول تحمسه لفكرة اهتمام المدرب زين الدين زيدان بعودته لريال مدريد مرة أخرى.