هالاند يحدد ملامح فريقه القادم

ريال مدريد هو الأكثر اهتماماً بالمهاجم النرويجي

كشف إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن الصفات التي يبحث فيها عن فريقه المناسب، وسط الأنباء المستمرة حول انتقاله لصفوف ريال مدريد.

المهاجم النرويجي الشاب تألق بشكل لافت للأنظار مع سالزبورج ببداية الموسم الحالي، لينضم لدورتموند في يناير ويواصل سطوعه مع الفريق الألماني.

هالاند قال في تصريحات صحفية عن مستقبله:"التوقيت هو كل شيء، فقبل تحديد الفريق الذي تريد اللعب له، يجب عليك إدراك مدى جودتك أولاً وكيف يمكنهم مساعدتك على التطور

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وأضاف:"هناك العديد من العوامل التي يجب النظر لها، أتذكر قبل انتقالي لسالزبورج والعروض التي تلقيتها من أندية أخرى ووجدتهم الفريق الأنسب لي".

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وتابع:"حاولت وقتها عدم المبالغة في تقييم نفسي، نعم أثق في قدراتي وأعرفها جيداً، ولكن هناك العديد من اللاعبين الجيدين، لذلك أحاول باستمرار التحلي بالواقعية".

جدير بالذكر أن آخر التقارير الصحفية، أكدت رغبة ريال في ضم هالاند، وإغراء دورتموند بالتعاقد مع لوكا يوفيتش في صفقة تبادلية، بالإضافة لمبلغ 75 مليون يورو.