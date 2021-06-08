هل يرحل المهاجم الشاب عن باريس؟

يستعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، للجلوس مع ناصر الخليفي رئيس النادي لتقرير مستقبله.

مبابي عقده ينتهي مع النادي الفرنسي في يونيو 2022، وهناك شكوك مستمرة حول استمراره لفترة أطول على المدى البعيد.

خسارة لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، بالإضافة للاهتمام المتزايد من ريال مدريد، ضمن أهم الأسباب التي تشير إلى إمكانية رحيل اللاعب.

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أشارت إلى أن المهاجم الشاب سيتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله عندما يرى مشروع باريس.

ويريد اللاعب من ناديه التعاقد مع بعض اللاعبين لتقوية الفريق، للقتال على كل بطولة متاحة وبالتحديد لقب دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن يجلس اللاعب مع ناصر الخليفي رئيس النادي، عقب انتهاء بطولة يورو 2020 المقامة هذا الصيف، للاستقرار على قراره النهائي بخصوص مستقبله.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة الذي يتواجد حاليًا بمعسكر فرنسا لليورو، نجح في تسجيل نجح في تسجيل 42 هدفًا وصنع 11 في 47 مباراة خلال الموسم المنصرم.