كروس يحسم موقفه من الانتقال لمانشستر سيتي

لاعب الوسط الألماني ينهي الجدل حول مستقبله

تكهنات عديدة أثيرت حول مستقبل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، هل يستمر مع الفريق الإسباني أم ينتقل للدوري الإنجليزي؟ بالألماني قرر الرد بنفسه.

كروس ارتبط أكثر من مرة الفترة الأخيرة، بالرحيل عن صفوف ريال، والانضمام لمانشستر سيتي، للعمل مع بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي..

وقال صاحب الـ30 سنة:"أخطط بالتأكيد أن أكون في ريال حتى نهاية عقدي، بعدها ماذا أفعل؟ لو أخبروني برغبتهم في استمراري سأقبل ذلك بدون تردد".

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وعن انتقاله لمانشستر سيتي والدوري الإنجليزي بشكل عام:"يلعبون هناك بطريقة جسدية مختلفة تعتمد على القوة البدنية، لا أتخيل التأقلم مع هذا الأسلوب وعمري 33 سنة".

وأما عن عودة الدوري الألماني قبل باقي المسابقات ونجاح هذه التجربة وتكرارها في البلدان الأخرى:"لو فشل الألمان فلن يستمر أحد بعدها".

وتابع:"تدربنا في المنزل لفترة طويلة جداً، ربما تأخرنا عن ما قامت به ألمانيا، ولكن علينا الآن محاولة العودة تدريجيا بمجموعات صغيرة ثم أخرى كبيرة والانتظام في المران الجماعي".

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يذكر أن كروس انضم لريال قادماً من بايرن ميونخ في 2014، ومرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى صيف عام 2022.