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ليفاندوفيسكي يوافق على التجديد لبايرن ميونيخ

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Getty Images
بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله مع البافاري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، للتوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفاندوفيسكي ارتبط بالرحيل عن بايرن في العديد من المناسبات، وسط اهتمام كبير من تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد بضمه.

شبكة "سكاي" الألمانية أكدت تقدم بعرض رسمي  لصاحب الـ30 عاماً بالتجديد لاستمراره بالفريق.

وهو ما وافق عليه الدولي البولندي، ليوقع على عقد يبقيه بصفوف البافاري حتى 2023.

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ومن المتوقع أن ينهي ليفاندوفيسكي كافة التفاصيل ويقوم بالتجديد بشكل رسمي، عقب العودة من عطلته الحالية.

وانتقل ليفا إلى بايرن في 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند، لينجح في تسجيل 191 في 242 لعبها بقميص النادي الألماني.

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