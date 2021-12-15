ريال مدريد إلى أجويرو : من الأفضل في العالم وتشرفنا بمواجهتك

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الانضمام للأندية المودعة للنجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بعد اعتزاله.

أجويرو قرر إنهاء رحلته مع كرة القدم، اليوم، الأربعاء، لتنتهي تجربته سريعًا مع برشلونة بعد انتقاله للفريق الصيف الماضي.

مهاجم مانشستر سيتي السابق، اضطر إلى الاعتزال المبكر، بسبب معاناته من مشكلة في القلب سيكون من الصعب التغلب عليها.

اللاعب خرج في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الأمر، بحضور بيب جوارديولا مدربه السابق وجوان لابورتا رئيس برشلونة، وسط موجة من الحزن بوسائل التواصل الاجتماعي.

ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، قرر التخلي عن العداوة التي تجمعه بالفريق الكتالوني، ليعلق على الأمر.

وقال ريال عبر حسابه على موقع "تويتر":"كان شرفًا أن نتنافس ضد لاعب مثلك، سيرخيو أجويرو أنت أحد أفضل اللاعبين في العالم، حظًا سعيدًا لك ولعائلتك".

Fue un honor competir frente a un jugador como tú, @aguerosergiokun, uno de los mejores jugadores del mundo. Mucha suerte para ti y para tu familia. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 15, 2021

وكان أجويرو قد لعب مباراة واحدة فقط أمام ريال مدريد بقميص برشلونة، ونجح في التسجيل في المواجهة التي انتهت بفوز ريال 2/1 في 24 أكتوبر الماضي.

وظهر الأرجنتيني في 5 مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة وحيدة قبل الاعتزال.