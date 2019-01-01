الليجا

بنزيما يواصل تألقه في 2019 ويقترب من رقمه الأفضل

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ثنائية جديدة تضاف لرصيد المهاجم الفرنسي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، تألقه اللافت مع ريال مدريد خاصة على صعيد الدوري الإسباني هذا العام.

بنزيما نجح في افتتاح التسجيل لريال في شباك ليفانتي، بعد 25 دقيقة من مباراتهما بالجولة الرابعة من الليجا.

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مهاجم الميرينجي عاد مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعدها بـ6 دقائق فقط.

ويرتفع رصيد بنزيما من الأهداف مع ريال في الدوري الإسباني في عام 2019 إلى الرقم 19 بهذه الثنائية.

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وهو ما يقترب من أفضل رقم له مع الفريق، حيث كان في 2011، عندما أحرز 22 هدف بقميص الميرينجي.

ويستمر أيضاً الفرنسي في معدله التهديفي المميز بالليجا هذا الموسم، بإحراز 4 أهداف في 4 مباريات.

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