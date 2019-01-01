الثنائي هازارد يغيبان عن بلجيكا في تصفيات اليورو

الإصابة تبعد الشقيقان عن بلادهما ضد سان مارينو واسكتلندا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تقرر غياب الثنائي إدين وثورجان هازارد، عن المنتخب البلجيكي خلال المرحلة القادمة من تصفيات يورو 2020.

إدين هازارد انتقل لريال هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو قادماً من تشيلسي، ولكنه لم يظهر في أي مباراة تنافسية مع الفريق حتى الآن بسبب الإصابة.

صاحب الـ28 عاماً يعاني من مشكلة في الفخذ، وهو ما دفع المدرب روبرتو مارتينيز لعدم الاعتماد عليه رغم تواجده بقائمة بلجيكا.

ويأتي ذلك لعدم رغبته في المجازفة بنجم ريال مدريد، لتجنب تفاقم إصابته وتعرضه لانتكاسة تبعده لفترة أطول.

وعلى الجانب الآخر يغيب شقيقه ثورجان لاعب بوروسيا دورتموند، بعد إصابته في مواجهة كولن هذا الأسبوع بالدوري الألماني.

يذكر أن بلجيكا تلعب ضد سان مارينو الجمعة القادمة بتصفيات اليورو، قبل أن تلتقي اسكتلندا يوم الإثنين.