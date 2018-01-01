ريال مدريد خطط للتعاقد مع مورينيو قبل إقالته من مانشستر يونايتد

هل تسبب ريال مدريد في إقالة مورينيو من مانشستر يونايتد؟ تعرف على التفاصيل

خطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع جوزيه مورينيو قبل التعرض للإقالة من مانشستر يونايتد.

مورينيو حصل على 25 مليون إسترليني بعد قرار إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "البايس" الإسبانية إن إدارة ريال مدريد اجتمعت بعد الخسارة أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا وتردد اسم جوزيه مورينيو ليكون مدرب الفريق المقبل.

وأوضحت أنّ إدارة ريال مدريد منحت سانتياجو سولاري عقدًا حتى 2021 لأجل طمئنة اللاعبين أنّه ليس مدربًا مؤقتًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرغب في عودة سبيشال وان إلى الملكي وخاصة وأنّه في مرحلة إعادة بناء.

النادي الملكي قد يتحرك لأجل التعاقد مع البرتغالي خلال الفترة المقبلة وذلك حال استمر تراجع مستوى الفريق مع سولاري على مستوى النتائج والأداء.

مورينيو تولى تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013 وحصد معه 3 بطولات كما أعاد الملكي للمنافسة على دوري أبطال أوروبا بالتواجد في نصف النهائي.

ريال مدريد يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية مساء اليوم، الأربعاء، أمام كاشيما أنتلرز الياباني.