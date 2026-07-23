أفادت تقارير صحفية بأن نادي ريال مدريد، قد اتخذ قراره النهائي، بشأن التعاقد مع الدولي الإسباني رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي، والذي تألق بشكل لافت، وقاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

وحصد رودري جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في مونديال أمريكا الشمالية، بعد قيادة إسبانيا للفوز باللقب، بفوزه على الأرجنتين، في المباراة النهائية، بهدف دون مقابل، أحرزه فيران توريس.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن مجلس إدارة ريال مدريد، قد اتخذ قراره بالمضي قدمًا في محاولة التعاقد مع رودري، بعد تغيير في موقف رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الذي لم يكن مقتنعًا بالصفقة في البداية.

ويرى العملاق الإسباني أنه الآن بحاجة إلى لاعب قادر على شغل الدور الذي كان يشغله النجم الألماني توني كروس، الذي اعتزل اللعب قبل عامين، وقد وقع اختيارهم على رودري باعتباره الخيار الأمثل.

في المقابل، لا يرغب ريال مدريد في دفع أكثر من 60 مليون يورو، في حين يصر مانشستر سيتي على مبلغ 100 مليون يورو، للموافقة على الصفقة.

من جانبه، أفادت قناة "سكاي سبورتس"، بأن فرص انضمام رودري إلى ريال مدريد هذا الصيف، تتجه نحو الازدياد، فقد جمع لقاء سري في أحد المطاعم في مدريد، مسؤولي النادي ووكلاء اللاعب، وانتهى بقرار مجلس الإدارة مواصلة العمل على الصفقة.

ويستعد ريال مدريد لتقديم عقد يمتد حتى عام 2030، ويعمل حاليًا على التوصل إلى اتفاق مع رودري بشأن الشروط الشخصية.

وحسم ريال مدريد تعاقداته مع أربعة لاعبين بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي، بضم الظهير الأيسر مارك كوكوريلا، من تشيلسي، مقابل 55 مليون يورو، والظهير الأيمن دينزل دومفريس من إنتر، بـ20 مليون، فضلًا عن التعاقد مع إبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا، بشكل حر، من ليفربول ومانشستر سيتي.