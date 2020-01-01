إنتر ويوفنتوس يحاولان ضم مارسيلو

المدافع البرازيلي يؤمن بتقلص دوره مع ريال مدريد

شهدت الأيام القليلة الماضية، محاولات إيطالية، من أجل التعاقد مع مارسيلو مدافع ريال مدريد، لكنها فشلت لأسباب مالية.

صاحب الـ32 سنة تقلص دوره بشكل واضح مع ريال، بعد تعاقد النادي الإسباني مع الفرنسي فيرلاند ميندي وظهوره بشكل أساسي.

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن محاولة إنتر ويوفنتوس، للحصول على خدمات اللاعب هذا الأسبوع، ولكن راتبه تسبب في فشل هذه المحاولات.

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الظهير البرازيلي يحصل على 8 ملايين يورو سنوياً مع ريال مدريد، المبلغ الذي يعجز الثنائي الإيطالي عن تلبيته في الوقت الحالي.

وعلى الجانب الآخر يبدو موقف ريال غامضاً من فكرة التخلي عن مارسيلو، نظراً لاعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل كبير في تحفيز اللاعبين بغرفة الملابس مع سيرخيو راموس.

ومن جانبه يرحب اللاعب بالرحيل عن ريال، حيث لا يريد دخول الموسم الجديد كلاعب بديل لميندي، نظراً لارتفاع مستوى الفرنسي وسنه الصغير.

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وتأتي المشكلة الوحيدة في راتب مارسيلو، وعدم رغبته في تخفيضه بشكل كبير، مما يعني استمراره مع ريال لموسم آخر.