ريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا والتي تقام بملعب إل سادار لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني

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انطلاق المباراة

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – رافييل فاران – سيرخيو راموس – لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – إيدين هازارد

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب خورخي الميرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-4-2

سيرجيو هيريرا

خوان كروز – دافيد جارسيا – أدرياني هيرنانديز - ناتشو فيدال

إنيجو بيريز – جون مونكايولا – أوير – روبيرتو توريس

روبين جارسيا – جوناثان كاليري

في المقابل، يتواجد أوساسونا في المركز قبل الأخير ويسعى لتحسين النتائج من أجل الهروب من منطقة الهبوط، وتعد مثل تلك المباريات فرصة معنوية لاكتساب ثقة أكبر يحتاجها الفريق في الفترة القادمة إذا حقق نتيجة إيجابية.

يدخل ريال مدريد اللقاء، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة بعد أن حقق الفوز في ثلاث من أخر أربع مباريات لعبها، لمواصلة ملاحقة الجار أتلتيكو مدريد، على قمة ترتيب الليجا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، والتي كانت مهددة بالتأجيل بسبب سقوط الثلوج ولكن تم الاستقرار على خوضها.