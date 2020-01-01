أوديجارد يُجبر مودريتش على تخفيض راتبه

ورطة جديدة في انتظار لاعب الوسط الكرواتي

ثورة جديدة يستعد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، للقيام بها الفترة القادمة، من أجل الاستعداد بصورة جيدة للموسم المقبل.

خط الوسط يعتبر من أهم علامات الاستفهام لدى ريال، وبالتحديد الكرواتي لوكا مودريتش الذي يبلغ من العمر 34 سنة.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن زيدان يستعد لجلب المزيد من العناصر بخط الوسط، على رأسها مارتين أوديجارد المعار إلى ريال سوسييداد.

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وهو ما سيخلق أزمة متوقعة لمودريتش، الذي لم يقم بالتجديد حتى الآن لريال، رغم دخوله العام الأخير في عقده الحالي الذي ينتهي في 2021.

ريال يفضل الحفاظ على خدمات مودريتش لفترة أطول، لكن عنصر السن سيؤثر على خطط زيدان، الذي يسعى لضم بعض العناصر الشابة.

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتمال الأقرب الآن هو تجديد مودريتش لعقده، ولكن بشرط الموافقة على تخفيض راتبه مع النادي الإسباني.

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وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع التقارير التي انتشرت مؤخراً، حول قيام ريال مدريد باستعادة داني سيبايوس من آرسنال، ورفض فكرة استمراره لموسم آخر، مما يسبب أزمة أخرى لمودريتش.

جدير بالذكر أن الكرواتي المخضرم، شارك في 40 مباراة هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 8 بقميص النادي الإسباني.