سيبايوس: غير نادم على ترك ريال مدريد

داني سيبايوس نجم فريق ريال مدريد السابق وأرسنال الحالي يؤكد عدم ندمه على الرحيل عن الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد المعار لصفوف أرسنال عن شعوره بالسعادة للتواجد في صفوف المدفعجية حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه غير نادم على قراره الذي اتخذه بالرحيل عن النادي الملكي.

وقال سيبايوس: "لا أشعر بالأسف على عدم التواجد في ريال مدريد بالوقت الحالي، كل ما كنت أريده أن ألعب وأستمتع بكرة القدم، وأنا سعيد للغاية في أرسنال، لقد لعبت ١٠ مباريات وأظهرت أفضل مستوياتي، أنا الآن في المكان الذي أريد أن أتواجد به".

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وأضاف: "في السنوات الماضية الأمور لم تكن جيدة معي في ريال مدريد، لذلك كانت فكرتي الأساسية هي الحصول على الدقائق هنا في أرسنال".

وأكمل مشيدًا براموس: "لقد فاز بكل شيء مع الفريق والمنتخب وبالرغم من ذلك لا يزال يملك طموحًا كما لو كان لاعبًا صغيرًا وهذا ما يجعله مختلف عن البقية".

جدير بالذكر أن سيبايوس كان قد شارك في ١١ مباراة مع أرسنال هذا الموسم في كل البطولات وسجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.