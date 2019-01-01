ريال سوسيداد يعلن تعيين ألونسو مدرباً للفريق الثاني

بعد تجربة تدريبية قصيرة مع شباب ريال مدريد

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، اليوم السبت، عن تعيين نجم الفريق السابق تشابي ألونسو مديراً فنياً للفريق الثاني.

سوسيداد يعتبر نادي الطفولة لألونسو، حيث سبق وأن ارتدى قميصه، قبل مسيرته الحافلة مع ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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ألونسو قضى الموسم الماضي كمدرب للفريق الثاني لريال، ليعلن انتقاله لتجربة جديدة مع سوسيداد لمدة عامين قادمين.

ويأتي تعيين صاحب الـ37 عاماً بمنصبه الجديد، خلفاً للمدرب أيتور زولايكا الذي تمت إقالته مؤخراً.

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وكان النجم الإسباني المخضرم قد رحل عن سوسيداد في 2004 منتقلاً إلى ليفربول، ليبدأ رحلته مع كبار أوروبا.

وفاز ألونسو بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل الانضمام لمدريد ليحصل معه على الدوري الإسباني ولقب آخر لدوري أبطال أ,روبا.