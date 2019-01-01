ريال سوسيداد يضغط على مونريال لفسخ عقده مع أرسنال

اللاعب الإسباني يفكر في العرض بشكل جدي

يحاول نادي ريال سوسيداد الإسباني، التعاقد مع ناتشو مونريال مدافع أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرسنال قام مؤخراً بالاتفاق مع مونريال على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، ليخرج اللاعب مؤكداً سعادته على الاستمرار مع المدفعجية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت رغبة سوسيداد في ضم الإسباني المخضرم ولكن بشرطين.

وطلب ريال من مونريال فسخ عقده مع المدفعجية بالتراضي، من أجل التعاقد معه في صفقة مجانية بدون أي تكاليف.

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وفي المقابل سيعرض سوسيداد على مونريال التوقيع على عقد مدته عامين أو ثلاثة، مع تخفيض راتبه الذي يتقاضاه حالياً مع أرسنال.

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ويدرس اللاعب هذا العرض بشكل جدي في الوقت الحالي، تمهيداً للجلوس مع النادي اللندني لحسم مستقببله.