ريال سوسيداد يحرم غرناطة من صدارة الليجا ويتقاسمها هو مع ريال مدريد وبرشلونة

نتيجة مفاجئة..

خطف ريال سوسيداد فوزًا ثمينًا من ملعب نويفا لوس كارمينيس، معقل غرناطة، بالفوز على أصحاب الديار بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت الفرصة مواتية لغرناطة حتى يتمكن من الانفراد بصدارة الليجا بعد الخسارة التي تلقاها برشلونة من ليفانتي، وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس، غير أن الهزيمة حرمته من تحقيق تاريخ جديد له.

تقدم سوسيداد في الدقيقة 21 من الشوط الأول عبر نجمه بورتو، قبل أن يُعادل ألفارو فاديو النتيجة في الدقيقة 36، ثم خطف بورتو الانتصار للضيوف بهدف قاتل في الدقيقة 89.

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الفوز جعل فريق ملعب الأنويتا يتساوى في النقاط مع ريال مدريد وبرشلونة، حيث ارتفع رصيده إلى النقطة 22 ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن القطبين.

أما غرناطة، فقد اكتفى بالوجود في المركز الخامس، إذ تجمد رصيده عند النقطة 20، ليأتي خلف أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة.