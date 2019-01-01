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ريال بيتيس يقترب من خطف هدف برشلونة

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EFE
برشلونة يبحث عن ضم بديل لألبا والمرشح للانضمام يقترب من بيتيس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب أليكس مورينو، لاعب رايو فاييكانو، من الانضمام إلى صفوف ريال بيتيس رغم رغبة برشلونة في التعاقد معه ليكون بديلًا لجوردي ألبا.

برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ويفاوض زميله ماتياس دي ليخت وكذلك أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة وضع عدة أسماء لمساندة ألبا في مركز الظهير الأيسر من بينهم مورينو.

وبعد هبوط فاييكانو لدوري الدرجة الثانية، فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تصل إلى 18 مليون يورو فقط.

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ويقترب ريال بيتيس من الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يبدو أنّ برشلونة انسحب من الصفقة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني ولديه نهائي كأس الملك ضد فالنسيا يوم السبت المقبل.

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