ريال بيتيس يريد تشافي مديرًا فنيًا خلفًا لكيكي سيتين

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن نادي ريال بيتيس يفكر في تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ليكون مديرًا فنيًا لهم في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تحدثت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي ريال بيتيس في الحصول على خدمات تشافي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق كمدير فني للنادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي ذكرت أن تشافي يعد أحد الخيارات التي وضعها النادي أمامه من أجل الموسم المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن المدير الفني الحالي للفريق كيكي سيتين لن يكمل مشواره مع الفريق وسيرحل بنهاية الموسم الجاري بعد التراجع الكبير في النتائج.

وتسعى إدارة نادي ريال بيتيس للإبقاء على نفس الفلسفة والفكر الخاصين بكيكي سيتين، حيث من المتوقع أن يتبع تشافي نفس المدرسة التي تخرج منها بالاستحواذ على الكرة وحرمان المنافس منها.

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وكان تشافي قد أعلن بشكل رسمي أمس الخميس عن انتهاء مسيرته الكروية كلاعب كرة قدم بنهاية الموسم الجاري وانطلاق مسيرته التدريبية.

جدير بالذكر أن ريال بيتيس يحتل المركز الـ 11 في الوقت الحالي بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة وفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر أربعة لقاءات.