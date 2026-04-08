ريال بيتيس يتعافى جزئيًا من هدف غريليتش الرائع في الدوري الأوروبي؛ وتعرض أنتوني للصافرات الاستهجانية

لم تسفر مباراة الذهاب في ربع نهائي الدوري الأوروبي بين نادي براغا وريال بيتيس يوم الأربعاء عن فائز. تقدم الفريق البرتغالي بفضل هدف رائع بضربة كعب من لاعب أياكس السابق فلوريان غريليتش، لكن بعد الاستراحة سجل كوتشو هيرنانديز هدف التعادل من ركلة جزاء: 1-1. وستُقام مباراة الإياب في إشبيلية يوم الخميس المقبل.

بدأ براغا المباراة بشكل ممتاز وتقدم بعد أقل من خمس دقائق. أرسل دييغو رودريغيز كرة ركنية منخفضة إلى القائم الأول، حيث ظهر غريليتش وخدع الحارس باو لوبيز بضربة كعب رائعة: 1-0.

بدا أن بيتيس سيرد على الفور عندما أخطأ براغا في التعامل مع ركلة حرة، وكان مارك بارترا أول من وصل إلى الكرة المرتدة ليضعها في الشباك. لكن الحكم المساعد رفع رايته، وتبين أن القرار كان صحيحاً: تسلل.

بعد ذلك، كان بيتيس هو الفريق الأفضل بشكل واضح في "ملعب الصخرة" الأيقوني في براغا. من كرة ثابتة إسبانية أخرى، تم العثور على بارترا مرة أخرى. أرسل المدافع المركزي رأسية جميلة، لكنه رأى كرته ترتطم بالجانب الخارجي من القائم.

ظل براغا يتعرض لضغط شديد، وكان عليه أن يشكر حارس المرمى لوكاس هورنيتشيك على بقاء النتيجة 0-1 لفترة طويلة. خرج التشيكي من مرماه بشكل ممتاز لمنع عبد الإزززولي من التسجيل، كما أنقذ كرة رأسية رائعة من هيرنانديز.

بعد مرور حوالي ساعة، حصل بيتيس على الفرصة التي كان ينتظرها. تعرض عبدي لعرقلة واضحة من قبل لاعب الوسط غوربي، الذي حصل على بطاقة صفراء، ورأى هيرنانديز يسدد ركلة الجزاء الممنوحة في الزاوية العليا: 1-1.

أراد عبدي تنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، ولم يبدِ أي ابتهاج عندما اتضح أن هيرنانديز هو من سيقوم بتنفيذها وليس هو. ولم يتمكن بيتيس، الذي دخل أنتوني في تشكيلته في بداية الشوط الثاني، من مواصلة الضغط، لكنه لم يكن عليه أن يخشى كثيرًا من أصحاب الأرض.

دخل أنتوني في اشتباك مع ديمير تيكناز، لاعب براغا البديل، في الدقائق الأخيرة. تم تهدئة الموقف، لكن ذلك لم يمنع جماهير براغا من إطلاق صيحات الاستهجان عليه عند كل لمسة للكرة. كاد أنتوني أن يسجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الكرة مرت بجوار المرمى ببضعة سنتيمترات.