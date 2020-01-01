الدوري الإسباني

ريال بيتيس وريال مدريد | بيليجريني يواجه بعبعه الملكي

كتب | هيثم محمد
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Manuel Pellegrini Real Betis
Getty Images
سجل مخيف للتشيلي أمام فريقه السابق

يعد التشيلي مانويل بيليجريني من خيرة المدربين الذين ظهروا على الساحة الكروية في الأعوام الماضية، مشوار مميز مع الكرة الإسبانية شهد تألقه مع ريال مدريد، ملقة، وفياريال، وتجربة إنجليزية ناجحة مع مانشستر سيتي.

وبعد تجارب أخيرة أقل نجاحاً في الصين ووستهام، قرر المدرب التشيلي العودة من جديد للأجواء الإسبانية، وهذه المرة من بوابة ريال بيتيس، في محاولة من النادي الأندلسي لإيجاد توازنه مجدداً بعد موسم أخير سلبي.

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وبدأ بيتيس مع بيليجريني بقوة، ففاز في المباراتين الافتتاحيتين بالليجا، ولكن الجولة الثالثة تحمل اختباراً صعباً عندما يستضيف حامل اللقب ريال مدريد، مواجهة ستجعل المدير الفني يواجه "البعبع" الخاص به في مجال التدريب.

بيليجريني الذي درب ريال مدريد لموسم وحيد في 2009-2010 يملك سجلاً هو الأسوأ له أمام فريقه القديم، 19 مواجهة سابقة قابل فيها النادي الملكي، سواء مع مانشستر سيتي، ملقة، أو فياريال، والمحصلة فقط ثلاثة انتصارات.

Manuel Pellegrini Real Madrid Manchester City 04052016

آخر اللقاءات كانت مع سيتي لحساب نصف نهائي دوري الأبطال في 2016، وقتها تعادلاً سلباً، ثم فاز النادي الملكي إياباً بهدف نظيف، أما الانتصارات الثلاثة التي حققها فكانت 3-2 مع ملقة موسم 2012-2013، وبنفس النتيجة مع فياريال في 2008-2009، ومع الغواصات أيضاً ولكن بهدف نظيف موسم  2006-2007.

بقية المواجهات التسعة عشر شهدت ستة تعادلات وعشر هزائم، بعضها كان ثقيلاً، فخسر 6-2 و7-0 و4-0 مع ملقة ضد الميرينجي، كما سقط بالخماسية مع فياريال في 2007-2008 بقلب المادريجال، وكان السقوط بالسداسية مع ملقة هو آخر لقاءاته ضد ريال مدريد في الليجا.

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Manuel Pellegrini Malaga

ريال مدريد نفسه يملك سجلاً مميزاً أمام ريال بيتيس ككل، إذ تقابلا في  114 مباراة سابقة، فاز الملكي فيها بمجموع 63 مباراة، مقابل 27 لبيتيس، والتعادل في 27 مباراة.

الآن يجد بيليجريني نفسه أمام ريال مدريد من جديد، وسيبحث عن مواصلة انطلاقة بيتيس القوية، ومحاولة للثأر والخروج بنتيجة أفضل مما كانت عليه الأحوال في المرات الأخيرة، متسلحاً بنبيل فقير وعيسى ماندي وبقية الكتيبة الخضراء والبيضاء أمام كوكبة نجوم زين الدين زيدان.

 

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