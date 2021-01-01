ريال بيتيس بيلجريني .. أكثر من مجرد عرقلة ريال مدريد وبرشلونة

هل يقدم مانويل بيلجريني مشروعًا حقيقيًا مع ريال بيتيس؟

مساء الخير، اليوم ستكون جميع العناوين كالآتي؛ تعثر ريال مدريد مرة أخرى وتعادل سلبيًا بملعبه ألفريدو دي ستيفانو مع ريال بيتيس بدون أهداف، في مباراة أقيمت بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

الجميع سينظر إلى ريال بيتيس كنادٍ عرقل ريال مدريد في صراعه على صدارة الدوري الإسباني، سيهاجمه جماهير الملكي ويشيد به الكتلان، وبين هذا وذلك، لن يتحدث عنه أحد بذاته، رغم أنه يستحق ذلك.

ويحتل الفريق الأندلسي حاليا المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 450 نقطة، ولديهم فرصة في الحصول على مقعد مؤهل للدوري الأوروبي ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى احتلالهم المركز الخامس عشر في الموسم الماضي.

يدير ريال بيتيس مدرب مانشستر سيتي السابق مانويل بيليجريني، الذي جلب خبرته التكتيكية التي يحتاجها النادي بشدة. على الرغم من خسارته 11 مرة في الدور ، فقد فاز بيتيس 14 مرة، بما في ذلك انتصار محوري 2-1 على فياريال في فبراير.

في الصدارة، على مستوى الهدافين، يأتي لاعب الوسط سيرجيو كاناليس والمهاجم بورخا إجليسياس بسبعة أهداف لكل منهما، حيث يعتمد الفريق على التنوع فيما يخص تسجيل الأهداف.

يشتهر بيليجريني بلعبه الهجومي القائم على الاستحواذ، ولكن ضد الكبار لا يكون هذا متاحًا في كل الأوقات، لذا، فتجارب الرجل مع الأندية الصغيرة والمتوسطة تكون بأسلوب لعب مرن أكثر، حيث أن نوعية اللاعبين التي تتوفر له في مانشستر سيتي مثلًا ليست هي ذاتها في وست هام أو بيتيس.

في البداية، سعى المدرب التشيلي لإعادة ريال بيتيس إلى أوروبا بأسرع ما يمكن بعد انهيار تجربة كيكي سيتيين وعودة الفريق إلى نقطة لا يحبها، خاصة وأنه يضم لاعبين مثل نبيل فقير ومارك بارترا وسيرجيو كاناليس وسيكونون جميعًا أساسيين في مساعدته.

يفضّل بيليجريني تشكيل 4-4-1-1 للسماح للاعبي خط الوسط المركزيين بحماية المدافعين الأربعة بينما سيوفر المهاجمان خط هجوم في العمق ويتمدد للجانب مدعومين من لاعبي خط الوسط الذين يمددون الملعب عرضيًا.

بطبيعة الحال، اختلفت تكتيكات بيليجريني لريال بيتيس بالمقارنة مع تكتيكاته في وست هام لأنه كان عليه أن يكيّف تكتيكاته الدفاعية العالية مع جودة المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز ووست هام.

إضافة إلى ذلك، يفضل العديد من المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز التمركز في خط الدفاع الأخير واللعب على الكرات الطويلة، لكن من غير المحبذ أن يحدث هذا في الدوري الإسباني لأن الفرق مترددة في لعب تمريرات أطول لأنها تخاطر بفقدان الاستحواذ.

من تحليل بيليجريني في الأندية السابقة، يمكننا أن نرى أنه يستمتع بلعب خط عالٍ للضغط على الخصم وهذا يسمح لفريقه بالفوز بالكرة أعلى أرضية الملعب في مواقع الهجوم لمنح الفريق فرصة أفضل للتسجيل.

يضع المدافعون أنفسهم داخل نصف ملعبهم لإبعاد الكرة عن المرمى والضغط على الخصم. يمكنك حل كل شيء في وسط ملعب الخصم دون التعرض إلى كثافة عددية من قبل الخصم في وسط ملعبك.

لم يلعب بيليجريني مثل هذا الخط المرتفع عند إدارة وست هام لكنه قرر مواجهة نورويتش حيث كانت التجربة صورة جيدة للخط الدفاعي العالي الذي يستمتع باللعب فيه، ولذلك كان من الممكن تطبيق هذا الخط المرتفع على ريال بيتيس.

أما الدفاع فلا يبدأ من الخط الخلفي، الفريق كله عليه مراقبة جميع لاعبي الخصم عن كثب لاحتمالية الفوز بالكرة وهذا يعني أن لاعبيه المهاجمين يحتاجون إلى أن يكونوا متحركين ويعملون بجد للضغط عاليًا فوق الملعب لاستعادة الكرة.

هذا النوع من الكرة طبقّه الرجل من قبل مع ملقة، حيث كانت تجربته هناك مميزة للغاية وصل بها إلى أعلى نقطة وصل لها النادي، حيث تأهل إلى دوري أبطال أوروبا وكاد يصل لنصف نهائي البطولة في 2013 لولا لحظات قبل النهاية ابتسمت لدورتموند كلوب.

والآن، مع ريال بيتيس، يبدو أن مهمة إعادة النادي من جديد إلى المحافل الأوروبية من خلال الدوري الأوروبي ستكلل بالنجاح في السنة الأولى، في انتظار مشروع مشابه لما كان في ملقة وما كان قبلها مع فياريال، حيث أفضل ما قدمته الغواصات الصفراء في السنوات الماضية أيضًا.

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ما يقدمه مانويل بيليجريني مع ريال بيتيس وما سبق ذلك من رحلات في الدوري الإسباني لا يمكن أي يوضع في خانة تعطيل ريال مدريد أو برشلونة وعرقلة الكبار، بل هو مشروع مستقل يؤتي ثماره، وهذه المرة حدث ذلك سريعًا بالفعل.