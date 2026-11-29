الجناح الجزائري صاحب الـ35 عامًا، كان كلمة السر في خروج الشمال بنقطة أمام بطل دوري أبطال الخليج، بعدما أنقذ فريقه مرتين، كلما تقدم الريان بثنائية ألكسندر ميتروفيتش وروجر جيديش في الدقيقتين 10 و53، ليردّ محرز بتسجيل هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 37 و89 (من علامة الجزاء).

هذا التعادل ضمن تواجد الريان في صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن الدحيل، بينما جاء الشمال، في المركز السابع بـ14 نقطة.

تفاءلوا بوعد محرز .. والدليل نجم الريان!

لنستبشر خيرًا يا عشاق الشمال، بأن الوعد الذي أطلقه رياض محرز بجلب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يكن مجرد تعبيرات تحفيزية لكسب ثقة الجماهير، بل إن ما شهدته مباراة الريان، تعد بمثابة بشرة خير بأن يتحقق هذا الوعد، والدليل هو الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

كثيرًا ما عانى محرز في مواجهاته مع ميتروفيتش، في قمة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي، خاصة وأن الصربي مارس هوايته في التسجيل من الكرات الرأسية، التي لطالما اشتهر بها مع الزعيم، بل إنه سجل 5 أهداف في أربع مباريات ضد الراقي، سواءً في الدوري أو كأس السوبر،

ولكن، هناك مباراة واحدة، حقق فيها محرز فوزًا على ميتروفيتش في السعودية، وكانت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقود الراقي إلى المباراة النهائية، ومن ثمّ التتويج باللقب، أي أن أهداف (ميترو) ضد محرز، وإن زادت من تهديد حظوظ الشمال في أي منافسة على لقب دوري نجوم قطر، إلا أنها بشرة خير بأن ينفذ وعده الآسيوي، خاصة وأن المؤشرات جاءت إيجابية، بعد تحقيق انتصارين على الهلال والأهلي في النخبة.

بداية خرافية مع الشمال

لم يحتج رياض محرز لبداية أروع من تلك مع الشمال، خاصة وأنه مع كثرة أهدافه من علامة الجزاء، إلا أنه أثبت قدرته على الوصول إلى المرمى بأي طريقة، سواءً من الركلات الثابتة أو اللعب المفتوح، بل إنه أمام الريان، أظهر مهارته في التسجيل بكلتا قدميه، سواءً اليمنى (الضعيفة) في الهدف الأول الرائع، أو الثاني باليسرى من ركلة جزائية.

وبعيدًا عن نتائج الشمال، الذي جعلت حلم الدوري القطري صعبًا، إلا أن رياض محرز أظهر انسجامًا سريعًا مع الفريق، مستفيدًا من خبرته الطويلة في الملاعب، ليحقق سلسلة تهديفية رائعة في دوري نجوم بنك الدوحة، على مدار 5 مباريات متتالية، سجل فيها 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، ناهيك عن صناعة 3 تمريرات حاسمة أيضًا، ضد الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم أنه لا يزال بعيدًا عن صدارة الهدافين، بأهدافه الستة التي تجعله في المركز السابع، خلف أكرم عفيف، نجم السد، المتصدر بـ11 هدفًا، إلا أنه يكفي أن رياض محرز الذي انضم للشمال مؤخرًا بدون فترة إعداد، نجح حتى الآن في تخطي زميله بغداد بونجاح، صاحب الأهداف الأربعة، بل ويتفوق أيضًا على ألكسندر ميتروفيتش.

هل يخدم الشمال انتفاضة محرز؟

هنا يأتي السؤال؛ هل يعد الشمال هو الوجهة المثلى لرياض محرز؟ الإجابة: نعم، لأكثر من سبب..

* الرد على حملات التشكيك حول تأثر أدائه بداعي التقدم في السن، والاستعانة بخبرته في الوصول إلى المرمى.

* الانتقال إلى نادٍ لن يطلب منه الكثير في الموسم الأول، رغم أن المؤشرات تقول إن رياض محرز إذا استمر على هذا الأداء التهديفي، فمن شأنه أن يرتفع بسقف طموحات الشمال.

* التغلب على فكرة "التباطؤ" في الانطلاقات ببعض الأحيان، وتعويضها بصنع الخطورة في الثلث الهجومي، فضلًا عن ذكائه التكتيكي في اختيار توقيت التوغل لمنطقة الجزاء من أجل تهديد المرمى.

ولكن، إذا ما تحدثنا عن الوجه الآخر للعملة، فإن أداء الشمال وهفواته الدفاعية بشكل عام، ستظل التهديد الأكبر لمحرز ورفاقه، في المنافسة على ألقاب هذا الموسم، خاصة وأن الفريق يعاني من عدم القدرة على الحفاظ على نظافة شباكه، حيث اهتز مرماه في 13 من أصل 16 مباراة في الدوري والنخبة الآسيوية.

كلمة أخيرة..

إذا ما شاهدنا الأوساط الكروية في السعودية، سنجد الحديث لا يزال موصولًا بشأن انتقاد إدارة الأهلي، بسبب عدم القدرة على تعويض النجوم الكبار الراحلين في الصيف، ومنهم رياض محرز، والذي جاء في ملاعب قطر، ليخبر الجميع، بأن ما قيل حول تقدم السن، والكسل، من الممكن أن يعوض بالكثير من الأمور الإيجابية التي تجعله حاسمًا أمام المرمى، خاصة في مباراة الريان، التي أظهرت مهارته في كسب الأخطاء لفريقه، فضلًا عن سلاح المراوغات والمواجهات الثنائية التي تألق فيها بشكل كبير.