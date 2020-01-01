أيوبي: الجزائر مثل الأرجنتين ومحرز فاجأني بهدفه

تعرف على تصريحات أيوبي حول هدف محرز الشهير في نيجيريا

كشف أليكس أيوبي، لاعب منتخب نيجيريا، عن ذكرياته مع هدف رياض محرز، قائد الجزائر، في نصف نهائي أمم أفريقيا العام الماضي، مشبهًا منتخب ثعالب الصحراء بالأرجنتين.

منتخب الجزائر حقق أمم أفريقيا في 2019 وأقصى نيجيريا في نصف النهائي بهدف محرز في الدقائق الأخيرة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

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وأكمل محاربو الصحراء المشوار بالفوز على السنغال بهدف نظيف لتحقق كتيبة جمال بلماضي لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

وحول اللقاء، قال أيوبي في تصريحات نقلتها صحيفة DzFoot الجزائرية: "ذهبت إلى محرز بعد المباراة ووجهت له التهنئة بسبب الهدف الذي سجله، لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي ولم أتوقع أبدًا أن تتحول الكرة إلى هدف. مجهود رائع من رياض".

وتابع: "مباراة الجزائر ذكرني بلقاء الأرجنتين في كأس العالم 2018؛ لعبنا وقتها بأفضل ما لدينا ودافعنا بشكل مثالي ورغم ذلك لم نحقق الانتصار".

واختتم: "منتخب الجزائر كان قويًا ويمتلك العديد من العناصر المتميزة واستحق التتويج بلقب أمم أفريقيا".

جدير بالذكر أنّ محرز أحرز 3 أهداف في هذه البطولة من بينها هدف التأهل للنهائي.