"رياضتنا مختطفة من تركي آل الشيخ" .. الجمهور ينقلب على وزير الترفيه

انقلبت مجموعة كبيرة من الجمهور السعودي على تركي آل الشيخ وزير الترفيه في البلاد، إذ دشنوا هاشتاج "كلنا أديب العمري" دعمًا للرجل في خلافه الأخير مع وزير الرياضة السعودي السابق.

المشكلة بين الرجلين كانت قد اندلعت قبل عدة أيام بسبب الاحتفالات بتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويبدو أنها لم تنته بعد.

ما قصة الخلاف بين العمري وآل الشيخ؟

الأمر بدأ بتغريدة من جانب العمري نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر سابقًا رأى فيها أن الاحتفالات بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022 لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة بالمقارنة مع احتفالات تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2021.

تركي آل الشيخ اعتبر الانتقاد موجهًا له ورد على العمري بقسوة وعنف، إذ أكد أن الاحتفالات كانت كبيرة جدًا وغير مسبوقة واتهم العمري بالتحريض، ومن ثم دخل الرجلان في خلاف علني عبر تويتر تمنى خلاله وزير الترفيه أن يكون لأديب العمري نصيب من اسمه، ليرد الأخير بالتأكيد على أن الجميع يعلم صفاته وأدبه الجم ويؤكد أن حديثه ليس موجهًا لوزارة الترفيه بل الرياضة والمطالب بالرد هو الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي.

يُمكنكم هنا قراءة المزيد من التفاصيل عن الخلاف بين العمري وآل الشيخ.

ماذا كتب المغردون عن خلاف العمري وآل الشيخ؟

اختلف المغردون في تويتر في موقفهم من الخلاف الدائر، إذ رأى الأغلب أن الحق مع العمري متهمين آل الشيخ باختطاف الرياضة السعودية، فيما دافع البعض عن وزير الرياضة السعودي السابق ورأوا أنه احتفل كما يجب بتأهل الأخضر لمونديال قطر.

رياضتنا مختطفة ويجب اعادتها لطريق الحق والعدل والنزاهة #كلنا_اديب_العمري pic.twitter.com/EnRdyz4wV5 — 💛النصر تاج العز 💛 (@yusef44761270) April 9, 2022

الجمهور النصراوي كان من أشد الداعمين للعمري، إذ رأى العديد منهم أن الاحتفال الكبير بالهلال والأقل بالمنتخب ما هو إلا دليل جديد على انحياز المسؤولين للفريق الأزرق، وطالبوا بالعدل وتوجهوا لوزير الرياضة مطالبين إياه بالرد على العمري.

#كلنا_اديب_العمري

وزير الترفيه هو من تصدى للرد على أديب في أستغرابه.....

ولا زلنا نستغرب وزارة التربية والتعليم لم ترد

و وزارة الأعلام....

لأن وزارة الرياضة ما تشوووف شيء!!!! pic.twitter.com/hk4dHS7I1t — ناصر الحارثي 45 (@naser520520) April 9, 2022

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