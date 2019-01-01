روز: لماذا لا يوجد مدربين أصحاب بشرة سمراء في إنجلترا؟

تعرف على تصريحات روز بشأن العنصرية في الكرة الانجليزية

انتقد داني روز، لاعب توتنهام، عدم وجود مدربين من أصحاب البشرة السمراء في إنجلترا مؤكدًا أنّ العنصرية في المجتمع.

روز أعلن رغبته في اعتزال كرة القدم بسبب الانتقادات العنصرية التي يتعرض لها.

وقال روز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "تعرض عدد من اللاعبين لهجوم عنصري في مونتينجرو منذ عدة أسابيع ولكني لم أكون مندهشًا".

وتابع: "ما يدهشني حقًا هو انخفاض عدد المدربين أصحاب البشرة السمراء في الكرة الإنجليزية، لا أعتقد أنّ الأرقام تكذب وحتى يمنحني شخص سببًا منطقيًا لهذه الظاهرة فسوف أبقى مدافعًا عنهم".

لاعب توتنهام يرى أنّ المشكلة أكبر من كرة القدم وأنّ ما يحدث هو انعكاس لموقف مجتمعي وكما أنّه لا يوجد ما يمنع اللاعب صاحب البشرة السمراء من التألق فالأمر ذاته ينطبق على المدربين.

بطل الدوري القبرصي في أبويل وأفضل لاعب في الموسم.. فخر الأردن موسى التعمري! 😍🇯🇴👏 pic.twitter.com/TMlvySY3G5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

وأضاف: "غرفة الملابس دائمًا تتسم بالتنوع ولا يوجد أحد يتعامل وفقًا للون البشرة ولكن الفكرة العامة تحزنني كثيرًا وتجعلني أفكر في سبب شعور البعض بالتفرقة".

واختتم: "علينا امتلاك شجاعة الاعتراف بوجود المشكلة لأجل حل الأمر سواء على الصعيد المجتمعي أو فيما يتعلق بكرة القدم".

جدير بالذكر أنّ رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، واجه سيل من الهجوم العنصري من جانب الفرق المنافسة.