روي كين: بوجبا أزمة كبيرة في مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات روي كين وجاري نيفيل حول بوجبا

انتقد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، تصرفات بول بوجبا، لاعب الفريق، في الفترة الأخيرة وتلمحياته بالرحيل إلى ريال مدريد.

بوجبا أحد الأسماء التي يرغب زيدن الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في التعاقد معها خلال الصيف المقبل.

وقال كين في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أصدق أي شيء يقوله بوجبا لأنّه ما يقوله لا معنى له أو ربما هو لا يصدقه أصلًا".

وتابع: "يجب على اللاعب أن يساعد زملائه وبالأخص في الحالة الدفاعية، ورغم أنّ بوجبا لاعب موهوب لكنّه في أوقات كثيرة لا يركض ولا يستطيع قيادة خط الوسط. إنّها أزمة كبيرة في مانشستر يونايتد".

من جانبه علّق جاري نيفيل على مستوى بوجبا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "إنّه يلعب وكأنّه لا يرغب في التواجد بالفريق، نعلم أنّ وكيل أعماله له تأثير كبير عليه وربما يرغب في إيجاد نادي آخر له".

وأردف: "تحدثت عن هذه الأزمة من قبل، حينما يكون بوجبا في أفضل أحواله يقدم مستويات مذهلة ولكن هذا الأمر لا يحدث كثيرًا".

ميسي: "رونالدينيو كان واعيًا بالتغيير الذي يحدث في برشلونة. كان وقتًا سيئًا، والفارق الذي أحدثه كان رائعًا.



"برشلونة يجب أن تكون ممتنة لكل ما فعله".



🤙🇧🇷pic.twitter.com/cOrCpvKf6L — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

واختتم: "رغم أنّه لاعب من طراز عالمي ويمكنه تقديم الكثير لكنّه أضحى مشكلة كبيرة في مانشستر يونايتد في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات واستقبل 9 بجميع البطولات