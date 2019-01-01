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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روي كوستا وبوبان قريبان من العودة في منصب إداري لميلان

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ما الوظيفة المرشحة لروي كوستا أو بوبان في ميلان؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب نادي ميلان الإيطالي من إعلان المدير التقني والرياضي خلال الفترة المقبلة مع إمكانية انضمام باولو مالديني ومانويل روي كوستا وزفونيمير بوبان.

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وكان ليوناردو ناسيمينتو  قد استقال من منصب المدير الرياضي في ميلان بنهاية الشهر الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أنّ باولو مالديني وافق على العمل في منصب المدير التقني للفريق.

وأوضحت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" أنّ المدير الرياضي لفريق لاتسيو، إيجلي تاري، هو المرشح الأبرز للعمل في ميلان إلا أنّ الروسونيري يفكر في الاعتماد على روي كوستا وبوبان لمساعدة مالديني.

وكان بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات قد أقال جينارو جاتوزو من تدريب الفريق.

وبحسب صحيفة "كوريرا ديللا سيرا" فإن ماركو جيامباولو هو المرشح الأبرز لتدريب ميلان وقد يتعاقد مع يواكيم أندرسون ودينيس برايت من سامبدوريا معه مقابل 50 مليون يورو.

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