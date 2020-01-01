روي كوستا: سنتحدث عن رونالدو بعد 300 عام وعلاقته ببيرلو ستكون مثل زيدان

نجم منتخب البرتغال السابق يشيد بكريستيانو رونالدو وبما قدمه في السنوات الماضية سواء في مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو يوفنتوس.

أشاد روي كوستا نجم منتخب البرتغال السابق بمواطنه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وبما يستطيع تقديمه مع البيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" على لسانه، وأكد خلالها أن رونالدو سيبقى حديث العالم حتى بعد اعتزاله بـ 300 عام.

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وقال كوستا: "بعد 300 عام سوف نستمر في الحديث عن كريستيانو رونالدو، هو لاعب فريد، لقد أبقى على نفس مستواه في الكثير من الفرق والدوريات ومع منتخب البرتغال".

وأضاف: "في الوقت الحالي عمره 35 عامًا وفاز بالكثير من الألقاب من جديد، وفي كل مرة يحدد فيها هدفًا لنفسه يحققه".

وأردف: "ولمعرفتي القوية به وبالرغم من كل ما حققه وبالإضافة لتحقيق لقب الدوري الإيطالي من جديد فرونالدو يريد أن يحقق لقب الهداف هناك بأي ثمن".

وتطرق للحديث عن أندريا بيرلو المدير الفني لسواريز في يوفنتوس وقال: "لقد كان لاعبًا استثنائيًا وحقق الكثير من الألقاب وأنا متأكد أن عمله مع رونالدو سيكون مدهشًا كما كان الأمر مع زيدان في ريال مدريد".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل ثلاثة أهداف في أول جولتين من الدوري الإيطالي متساويًا في المركز الأول بصراع الهداف مع الثلاثي روميلو لوكاكو وأليخاندرو جوميز وأندري جالابينوف.