روي فيتوريا يصل الرياض تمهيدًا لتدريب النصر

العالمي أقال كارينيو في نوفمبر الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي، إلى العاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، لتولي المسؤولية الفنية لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان العالمي قد أعلن التعاقد مع البرتغالي لمدة موسم ونصف، تنتهي بنهاية الموسم المقبل، خلفًا للأوروجوياني دانييل كارينيو.

النصر أقال مدربه السابق كارينيو في مطلع نوفمبر الماضي، بعدما تراجعت نتائج الفريق، وودع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

مدرب #العالمي البرتغالي روي فيتوريا يصل إلى الرياض 💛💙 pic.twitter.com/A8y0GbZs3J — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٤ يناير ٢٠١٩

وتولى البرتغالي هيدر كريستوفاو القيادة الفنية للنصر خلال الفترة الماضية بشكل مؤقت بعد إقالة كارينيو قبل أن يتم التعاقد مع فيتوريا.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، صاحب الصدارة.

ويستعد النصر لملاقاة الأنصار غدًا الثلاثاء، في دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.