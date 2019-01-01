فيتوريا يتفق مع عبد الفتاح آدم على إشراكه 10 دقائق في البداية

المدرب البرتغالي يتفق مع لاعبه على طريقة إشراكه في المباريات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اتفق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، مع مهاجم الفريق عبد الفتاح آدم، على طريقة إشراكه في المباريات مع العالمي الفترة المقبلة.

عبد الفتاح آدم انضم لصفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي التعاون.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن فيتوريا اتفق مع آدم على إشراكه لمدة 10 دقائق في أول مبارياته بالدوري السعودي، على أن تزيد بشكل تدريجي في كل مباراة.

فيتوريا لا يريد الضغط على عبد الفتاح آدم، خوفًا من عودة الإصابة التي تعرض لها بشد عضلي.

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اجتماع المدرب البرتغالي مع عبد الفتاح آدم، جاء بهدف معرفة مدى جاهزيته من عدمها للمشاركة في المباريات بشكل رسمي، خاصة وأنه يريد الدفع به في لقاء ضمك.

جاء ذلك بعد انضمام آدم للتدريبات الجماعية بنادي النصر بشكل تدريجي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع معسكر منتخب السعودية، في بطولة غرب آسيا.