فاريا: أشكر اللاعبين على انضباطهم وفوزنا عادل

كتيبة البرتغالي كادت تسقط في فخ الهزيمة في اللقاء الافتتاحي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى البرتغالي روي فاريا؛ المدير الفني للدحيل القطري، رضاه عما قدمه لاعبوه خلال مواجهة قطر، مؤكدًا أن فوز فريقه مستحق.

كتيبة البرتغالي حقق فوزًا صعبًا في الوقت القاتل أمام قطر بثنائية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت متأخرة بهدف حتى الدقيقة 88، ضمن الجولة الأولى من دوري نجوم قطر. (طالع تقرير المباراة)

وقال فاريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا للغاية، لكن بفضل الروح القتالية العالية، تمكنا من الفوز، وهنا عليّ أن أشكر اللاعبين على ما قدموه، ففوزنا عادل بالنظر إلى كم الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "حققنا فوزًا مستحقًا، المهم الثلاث نقاط، وعلينا أن نفكر فيما هو قادم، أمامنا ثمانية أيام للاستشفاء بعد خوض أربع مباريات في وقت قصير".

البرتغالي تابع: "ننتظر عودة عدد من المصابين حتى يظهر الفريق بشكله المعروف، بجانب أن اللاعبين بذلوا مجهود بدني وذهني كبير في بداية الموسم بلعب أربع مباريات، لذلك سنستغل الأيام المقبلة للاستشفاء والتحضير للمباراة المقبلة".

واختتم: "بشكل عام أنا راضٍ عن انضباط اللاعبين وعلى ما قدموه في المباراة من مجهود كبير، خاصةً اللاعبين الشباب".