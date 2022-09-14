رويس: هالاند رائع .. لكن من المفيد أن زملائه ليسوا أقل منه!

رويس يشيد بجودة زملاء هالاند في مانشستر سيتي

تحدث ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند عن شراكته السابقة مع إرلينج هالاند في قيادة هجوم أسود الفيستيفال خلال السنوات الماضية.

رويس وهالاند يجتمعان من جديد اليوم لكن يظهر النرويجي الدولي بقيمص مانشستر سيتي، حينما يواجه فريقه السابق في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أنها أصبحت سنة الحياة في بوروسيا دورتموند حيث يرحل الجميع ويظل ماركو رويس ثابت بمفرده في سيجنال ايدونا بارك غادر ماريو جوتسه أولاً، ثم روبرت ليفاندوفسكي، ثم بيير إيميريك أوباميانج، وأخيراً إرلينج هالاند، مر النجوم عبر بوروسيا دورتموند وبقي الألماني حتى أصبح أسطورة الفريق الأصفر والأسود.

هذه المرة كمنافس .. هالاند يعود إلى سيجنال ايدونا بارك

سيواجه هالاند الذي سجل 86 هدفًا في 89 مباراة مع فريق البوندسليجا، زملائه السابقين في الفريق لأول مرة منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني خلال هذا الصيف.

قبل مواجهة الليلة في دوري أبطال أوروبا، سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالفعل 12 هدفًا في ثماني مباريات فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رويس في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية عن هالاند: "إنه ببساطة يقدم أداءً مثيرًا للإعجاب في الوقت الحالي مع مانشستر، من المفيد أن زملائه ليسوا أقل منه قوة".

وأضاف: "كيف تمنعه؟ سؤال جيد، لكن ليس من السهل منعه، أحد المفاتيح هو عدم التأخير في اتخاذ قراراتك، لتكون جيدًا في توقع ما سيحدث".

وواصل: "عليك أن تبقى بالقرب منه لتتمكن من منعه قدر الإمكان لمدة 90 دقيقة، ثم عليك فقط أن تأمل ألا يكون في أفضل أيامه".

هالاند خلال فترة زمالته مع لاعب الوسط الألماني في 68 مباراة لعبها معًا في بوروسيا دورتموند، سجلا سويًا 17 هدفًا، وأحرز هالاند 12 هدفًا من تمريرة رويس.