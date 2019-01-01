رويس: لم نتأثر بهزيمة هولندا .. وهالستنبرج لا يُصدق هدفه السينمائي

لاعبو المنتخب الألماني سعداء بالتغلب على أحزان فضيحة هولندا

أثنى متوسط ميدان المنتخب الألماني توني كروس، على عقلية رفاقه في المنتخب، وذلك بعد تجاوز عقبة ايرلندا الشمالية بهدفين دون رد، في أعقاب الهزيمة المذلة أمام هولندا بنتيجة 2-4 في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وبعد المباراة قال نجم ريال مدريد في حديث مُقتضب "كانت الأمور صعبة ومعقدة في الشوط الأول، وهذا ساعد المنافس على مهاجمتنا في وقت مبكر".

وأضاف "الشيء المهم أننا نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وكان واضحًا أن الأداء تحسن كثيرًا في الشوط الثاني، وبوجه كان ينبغي علينا التعامل بهذه الطريقة بعد الهزيمة أمام هولندا".

أما صاحب الهدف الأول السينمائي مارسيل هالستنبرج، فقال "ما زلت منتعشًا بكمية كبيرة من الأدرنالين. لقد سددت الكرة بشكل رائع، وكنت مستمتعًا وهي تعانق الشباك".

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وبهذا الفوز، نجح المنتخب الألماني في الانقضاض على صدارة المجموعة الثالثة، بالوصول للنقطة الـ12، بفارق الأهداف فقط عن أيرلندا الشمالية، وثلاث نقاط عن المنتخب الهولندي، الذي رفع رصيده لتسع نقاط بعد سحق استونيا برباعية بلا هوادة.