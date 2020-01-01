رويس: رفضت بايرن ميونخ ونصيحتي لسانشو تجاهل مانشستر يونايتد

تعرف على نصيحة رويس لسانشو بشأن الرحيل عن دورتموند

كشف ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، عن محاولات بايرن ميونخ التعاقد معه موجهًا نصيحة إلى جادون سانشو بشأن مستقبله.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات سانشو.

وقال رويس في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "منذ أن كنت طفلًا وحلمي دائمًا اللعب لصالح دورتموند، فهو بالنسبة لي كل شيء، البيت والعائلة والفريق ودائمًا أشعر بالانجذاب له".

المزيد من الفرق

وتابع: "في 2012 حاول بايرن ميونخ التعاقد معي مثل العديد من الفرق ولكني لم أتردد لحظة في رفض العرض. بالنسبة لي لم أرغب في اللعب بألمانيا سوى لصالح دورتموند وحتى حينما لعبت لفترة مع مونشنجلادباخ كانت مرحلة حتى العودة إلى بوروسيا، تحدثت مع وكيل أعمالي ورفضت العرض فإن لم يكن هناك بد من المغادرة لكن الأفضل لي اللعب خارج البلاد".

وتطرق صاحب الـ 30 عامًا للحديث عن سانشو بقوله: "جادون لاعب استثنائي، ومن المنطقي أن يكون مطمعًا للعديد من الأندية. إنّه يلعب حاليًا في مستوى عالي منذ الموسم الماضي".

وأردف: "نصيحتي له بالبقاء في دورتموند لموسم أو موسمين آخرين، فهذا هو المكان الأفضل بالنسبة له في الوقت الحاضر، وبعد ذلك يستطيع اتخاذ خطوة كبيرة والانتقال إلى فريق آخر".

واختتم: "إنّه لا يزال بعمر 20 عامًا وأنا واثق من أنّه قادر على إيجاد فريق أكبر خلال السنوات الماضية وفرصه ستتحسن لو استمر معنا لعامين أو حتى ثلاثة ليتطور".

سانشو سجل 17 هدفًا وصنع 19 في 35 مباراة بجميع المنافسات في الموسم الحالي وهو الوحيد بجانب ليونيل ميسي الذي سجل أكثر من 10 أهداف وصنع أكثر من 10 أهداف.